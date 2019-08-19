Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 5,2%

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле составил Br27,7 млрд, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
За семь месяцев оптовый товарооборот составил Br55,4 млрд, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января-июля 2018 года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br13,8 против Br12,5 за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота страны, в январе-июле составил Br25,1 млрд, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.
Товарооборот общественного питания за семь месяцев составил Br1,6 млрд, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2018-го.-0-
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