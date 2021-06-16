Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае снизился на 0,7%

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - мае 2021 года составил Br22,8 млрд, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br50,6 млрд, или в сопоставимых ценах 110,3% к уровню января - мая 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br16,1 против Br14,7 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота страны, составил Br21 млрд, или 100,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания сложился на уровне Br1,2 млрд, или 115,7% в сопоставимых ценах к уровню января - мая 2020-го.-0-