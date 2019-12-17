Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре вырос на 4,4%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе - ноябре составил Br44,6 млрд, или 104,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
За одиннадцать месяцев оптовый товарооборот составил Br86,9 млрд, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню января - ноября 2018 года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br14,1 против Br12,9 за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в январе - ноябре составил Br40,4 млрд, или 106,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года.
Товарооборот общественного питания за одиннадцать месяцев составил Br2,6 млрд, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января - ноября прошлого года.-0-