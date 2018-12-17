Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре вырос на 8,8%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот Беларуси в январе-ноябре составил Br40,3 млрд, или 108,8% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

За одиннадцать месяцев оптовый товарооборот составил Br84,3 млрд, или в сопоставимых ценах 105% к уровню января-ноября прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,7 против Br11,4 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,2% розничного товарооборота республики, составил Br35,9 млрд, или 111,3% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре составил Br2,2 млрд, или 110,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-