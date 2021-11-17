Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре вырос на 1%

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре составил Br48,9 млрд, или 101% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Оптовый товарооборот составил Br105,6 млрд, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января-октября прошлого года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br17,1 против Br15,3 за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота страны, в январе-октябре составил Br45,2 млрд, или 101,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.
Товарооборот общественного питания составил Br2,6 млрд, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2020 года.-0-