Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре вырос на 2,3%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - октябре 2020 года составил Br43,5 млрд, или 102,3% в сопоставимых ценах к показателю аналогичного периода 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Оптовый товарооборот сложился на уровне Br79,3 млрд, или в сопоставимых ценах 93,2% к показателю января - октября прошлого года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br15,1 против Br14,2 за аналогичный период 2019-го.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота страны, в январе - октябре составил Br39,8 млрд, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе - октябре составил Br2 млрд, или 81,3% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года.-0-