Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре вырос на 8,9%

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот Беларуси в январе-октябре составил Br36,5 млрд, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
За десять месяцев оптовый товарооборот составил Br76,4 млрд, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января-октября прошлого года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,6 против Br11,4 за аналогичный период 2017-го.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота республики, составил Br32,5 млрд, или 111,4% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре составил Br2 млрд, или 111% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-
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