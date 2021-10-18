Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 0,7%

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - сентябре составил Br43,6 млрд, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br94,6 млрд, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню января - сентября 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br17 против Br15,3 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота страны, в январе - сентябре составил Br40,3 млрд, или 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года.

Товарооборот общественного питания составил Br2,3 млрд, или 116,5% в сопоставимых ценах к уровню января - августа прошлого года.-0-