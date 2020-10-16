Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 2,4%

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 16 октября 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:01 Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в создании преступной группировки В мире
17:58 Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания Общество
17:53 Футболисты "Слуцка" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:46 Более 87% учащихся учреждений общего среднего образования посещают занятия Общество
17:38 Тепло подают в жилые дома Гомеля Регионы
17:35 Налоговая инспекция выявила нарушения в работе такси в Бобруйске Регионы
17:15 В выходные ГАИ усилит контроль на автодороге М1 Общество
17:15 "Белтаможсервис" получил сертификат на воздушные перевозки Экономика
17:09 Обвиняемого в сопротивлении сотрудникам милиции велосипедиста приговорили к двум годам колонии Происшествия
17:06 Под Новогрудком легковушка сбила сидящего на дороге мужчину Происшествия
16:50 Мусоровоз с краном-манипулятором презентовали в Могилеве Регионы
16:49 Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ Общество
16:47 В Мытищах около 2,4 тыс. человек эвакуированы из-за возгорания в ТЦ В мире
16:43 Серб Александр Боричич продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию волейбола Спорт
16:40 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 2,4% Экономика
16:36 Брестчанин получал деньги за ремонт мебели, а принятые обязательства не исполнял Происшествия
16:32 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 7,7% Экономика
16:29 beCloud развивает облачную платформу с использованием инновационных подходов и оборудования Технологии
16:26 Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 1,8% Экономика
16:26 Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
16:15 Протестующие против закрытия кафе и баров забросали яйцами здание правительства Каталонии В мире
16:15 ВВП Беларуси в январе-сентябре снизился на 1,3% Экономика
16:01 Конкурс исполнителей фортепианной музыки пройдет в Минске с 9 по 12 ноября Культура
16:00 Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня Политика
15:56 Посадка деревьев и очистка берегов - в районах Минска 17 октября пройдут субботники Регионы
15:49 Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике Общество
15:46 Наводнения в Камбодже: 13 человек погибли, тысячи эвакуированы В мире
15:44 В Польше задержан бывший вице-премьер, критиковавший правящую партию В мире
15:43 "Аэрофлот" намерен летать из Москвы в Минск по четвергам, субботам и воскресеньям Общество
15:37 Конституционное реформирование и партийное строительство обсудили эксперты в Могилеве Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
16 октября 2020, 16:40

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 2,4%

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - сентябре 2020 года составил Br38,9 млрд, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br70,6 млрд, или в сопоставимых ценах 92,6% к уровню января - сентября прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br15,1 против Br14,2 за аналогичный период 2019-го.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота страны, в январе - сентябре составил Br35,6 млрд, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе - сентябре составил Br1,8 млрд, или 80,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
статистика торговля
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива "Белтаможсервис" получил сертификат на воздушные перевозки
Фото из архива Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 7,7%
Фото из архива Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 1,8%
Фото из архива ВВП Беларуси в январе-сентябре снизился на 1,3%
Фото из архива Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
Фото ЕАБР ЕАБР перечислил Беларуси кредит в $500 млн из средств ЕФСР
Главное
Во время встречи Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Сельхозорганизации убрали картофель с 92,3% площадей
Учение ОДКБ стало шагом к повышению региональной и международной безопасности - Хренин
Топ-новости
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте
Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам
Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю
Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ
Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета
Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания
Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на турнире памяти Владимира Ботвинника
До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 17 октября
"Великий камень" назван в рейтинге Financial Times лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути"
В Беларуси выздоровели и выписаны 78 990 пациентов с COVID-19
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.