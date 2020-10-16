Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 2,4%

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - сентябре 2020 года составил Br38,9 млрд, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br70,6 млрд, или в сопоставимых ценах 92,6% к уровню января - сентября прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br15,1 против Br14,2 за аналогичный период 2019-го.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота страны, в январе - сентябре составил Br35,6 млрд, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе - сентябре составил Br1,8 млрд, или 80,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года.-0-