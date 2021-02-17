Розничный товарооборот в Беларуси в январе снизился на 0,9%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе 2021 года составил Br4,2 млрд, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот в январе составил Br8 млрд, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января 2020-го.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br14,4 против Br13,4 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота страны, составил Br3,8 млрд, или 99,9% в сопоставимых ценах к январю 2020 года.

Товарооборот общественного питания сложился на уровне Br210,2 млн, или 82,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2020-го.-0-