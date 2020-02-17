Розничный товарооборот в Беларуси в январе вырос на 4,1%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе 2020 года составил Br3,9 млрд, или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

За первый месяц этого года оптовый товарооборот составил Br6,6 млрд, или в сопоставимых ценах 84,9% к уровню января 2019 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br13,3 против Br12 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота республики, в январе 2020 года составил Br3,5 млрд, или 105,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2019-го.

Товарооборот общественного питания составил в январе Br229,9 млн, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 года.-0-