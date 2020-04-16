Розничный товарооборот в I квартале в Беларуси вырос на 7,9%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в I квартале 2020 года составил Br12,5 млрд, или 107,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2019-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br23 млрд и снизился на 8,4% к уровню I квартала 2019 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил Br14,5 против Br12,9 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,2% розничного товарооборота республики, в I квартале достиг Br11,4 млрд, или 109,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в I квартале составил Br680,5 млн, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2019 года.-0-