22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РРБ-Банк изменил полное название - ЗАО "Банк роста и развития бизнеса" вместо ЗАО "Акционерный банк реконверсии и развития", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

"В соответствии с постановлением правления Национального банка от 22 июня 2020 года №203 осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в устав ЗАО "Акционерный банк реконверсии и развития" (ЗАО "РРБ-Банк") решением общего собрания акционеров от 15 мая 2020 года, в том числе связанных с изменением полного наименования банка", - сообщили в Нацбанке.-0-