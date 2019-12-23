Рублевые депозиты в 2020 году будут выгоднее валютных - "Альпари Евразия"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рублевые депозиты в 2020 году с высокой долей вероятности будут выгоднее валютных. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции "Итоги 2019 года, перспективы белорусской экономики и валютного рынка" на сайте БЕЛТА.

"В следующем году рублевые депозиты с высокой вероятностью сохранят свое преимущество. Чтобы его нивелировать, с учетом разницы в процентных ставках, иностранные валюты должны вырасти минимум на 10%, а это не самый вероятный сценарий", - отметил Вадим Иосуб.

Тем не менее, по мнению эксперта, не стоит торопиться переводить все свои сбережения в белорусский рубль как потенциально самую прибыльную валюту.

"Страхуясь от непредвиденных рисков, лучше придерживаться принципа диверсификации, как говорят, не хранить все яйца в одной корзине. Рационально половину сбережений хранить на депозите в белорусских рублях, а вторую половину разделить между долларом и евро", - пояснил он.

Белорусский рубль при хранении денег на депозитах был с точки зрения выгоды безусловным лидером уходящего года. Вадим Иосуб обратил внимание, что при размещении национальной валюты на долгосрочные безотзывные депозиты доходность может достигать 12%. При этом доходность валютных депозитов меньше 2%. Кроме того, если считать с начала года, белорусский рубль укрепился и к доллару, и к евро. Доллар стоит на 3% дешевле, чем в начале года, а европейская валюта подешевела на 5,5%. С учетом того, что по евро сохраняется нулевая ставка и сроки ее повышения не просматриваются, вероятно умеренное снижение евро к другим мировым валютам, включая доллар.

"Сложилась ситуация, когда национальная валюта даже не на депозите, а "под подушкой" оказалась более выгодным вложением, чем валютный депозит", - резюмировал Вадим Иосуб.-0-

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