Руководители около 40 ТПП обсудили восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович принял участие в 127-й пленарной ассамблее Ассоциации европейских торгово-промышленных палат (Европалаты). Мероприятие состоялось в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Участники пленарной ассамблеи - европейский комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит, президент Европалаты Кристоф Ляйтл, руководители около 40 торгово-промышленных палат - обсудили предложения Ассоциации европейских торгово-промышленных палат, согласованные для включения в дорожную карту ЕС по восстановлению экономики от последствий пандемии COVID-19.

Также были рассмотрены финансовые вопросы деятельности Европалаты, возможности проведения мероприятий для бизнеса осенью этого года и утверждены изменения в уставе организации.-0-