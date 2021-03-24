Руководители железных дорог Беларуси и Литвы обсудили вопросы сотрудничества

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов провел переговоры с генеральным директором АО "Литовские железные дороги" Мантасом Бартушкой в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Стороны подвели итоги совместной деятельности за 2020 год, обсудили вопросы грузовой работы, технологические и эксплуатационные аспекты взаимодействия. Основное внимание было уделено совершенствованию работы по пропуску транзитных грузов в направлении Калининградской области, ускорению продвижения контейнерных поездов через пограничные переходы. Отдельно обсудили возможность проезда для граждан Беларуси по маршруту Минск - Калининград.

Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве, ранее актуализированное с учетом структурных преобразований, реорганизации и перераспределения компетенций в АО "Литовские железные дороги".-0-