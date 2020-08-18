Руководство "Беллегпрома" и "Камволя" обсудило перспективы развития предприятия

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство концерна "Беллегпром" и ОАО "Камволь" на рабочем совещании обсудило перспективы развития предприятия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

На встрече поднимались вопросы выполнения бизнес-плана развития, планов производства и отгрузки выпускаемой продукции, увеличения экспорта, а также принятия мер по сбыту тканей прошлых лет выпуска.

Председатель концерна Татьяна Лугина отметила положительную динамику реализации тканей полушерстяных собственного производства с высокой добавленной стоимостью, при производстве которых задействован полный технологический цикл.

Генеральный директор ОАО "Камволь" Ирина Григорьян в своем докладе подчеркнула, что обеспечен экспорт тканей в государства СНГ и дальнего зарубежья в натуральном выражении на уровне 101,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Проблемным остается вопрос недостаточного объема реализации продукции "Камволя" на внутреннем рынке. "Вовлечение в процесс закупки тканей ведомственных структур Беларуси и иных швейных организаций различных форм собственности будет продолжено", - отметила Ирина Григорьян.

Руководитель дизайн-центра "Камволь" Эльвира Жвикова поделилась планами расширения линейки выпускаемой готовой одежды из камвольных тканей.

ОАО "Камволь" - единственное в Беларуси и крупнейшее в СНГ предприятие, имеющее законченный производственный цикл и выпускающее чистошерстяные и полушерстяные костюмные и плательные ткани, чистошерстяную, полушерстяную, полиакрилонитрильную трикотажную и ткацкую пряжу. Ключевые партнеры предприятия - Россия, Украина и Азербайджан.-0-