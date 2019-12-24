Руководство Москвы отмечает вклад белорусских специалистов в строительство метро

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин сегодня на заседании рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и Москвы отметил вклад белорусских специалистов в строительство метро в российской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская техника активно эксплуатируется в транспортной и строительной сферах Москвы, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве. Белорусские специалисты активно участвуют в развитии московского метро, в частности, с их помощью завершается возведение новой Некрасовской линии", - сказал Сергей Черемин.

Он подчеркнул, что Беларусь входит в список лидеров внешнеторговых партнеров российской столицы. В 2018 году двусторонний товарооборот составил около $7 млрд. По итогам нынешнего года ожидается примерно столько же.

Министр правительства Москвы также подчеркнул, что Беларусь является ключевым партнером в обеспечении продовольствием жителей российской столицы.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы с белорусской стороны, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак отметил, что Москва традиционно относится к числу стратегических партнеров Беларуси. Он подчеркнул, что по итогам сегодняшнего заседания белорусская сторона ожидает конкретных решений по сотрудничеству в промышленной сфере, участию белорусских предприятий в развитии коммунальной, строительной и дорожной сфер в российской столице. "Мы готовы предложить новые образцы коммунальной техники, продолжить поставку пассажирской техники, насыщать прилавки Москвы доступным качественным продовольствием", - заявил Анатолий Сивак.-0-