Румас: Беларусь не имеет больших проблем в торговле сельхозпродукцией на внутреннем и внешних рынках

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не имеет больших проблем в торговле сельхозпродукцией на внутреннем и внешних рынках. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по актуальным вопросам экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть перечень предприятий, которые, к сожалению, закрыты для поставок в Российскую Федерацию. Но если мы посмотрим на эту проблему с другой стороны, то сегодня запасы по основным торговым группам продовольствия в Республике Беларусь составляют от 20% до 25%", - сказал Сергей Румас.

Иными словами, отметил премьер-министр, вся производимая в Беларуси сельскохозяйственная продукция продается на внешних или на внутреннем рынке. "Мы будем продолжать работать над тем, чтобы предприятий, закрытых (для поставок. - Прим. БЕЛТА) на территорию Российской Федерации, не было, но с точки зрения торговли этими товарами у нас больших проблем нет. По многим видам товаров сегодня на складах практически ничего нет, вся продукция продается", - обратил он внимание.

Глава правительства подчеркнул, что Беларусь поднимает проблему, связанную с наличием барьеров в торговле с Россией, не только на двусторонних переговорах, но и на площадке Евразийского экономического союза. В конце апреля в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, на котором белорусской стороне удалось отстоять свою позицию, и Россия сняла секторальные ограничения на поставку продукции.

"Мы договорились, что ни одна из стран не имеет права закрывать свой рынок секторально для продукции из другой страны. Если есть претензии к какому-то конкретному предприятию, наши соответствующие службы должны отрабатывать механизмы и принимать меры. Но закрывать целый сектор, целую отрасль ни одна из стран не имеет права. Все с этим согласились", - резюмировал Сергей Румас.-0-