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04 мая 2020, 19:09

Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли

Сергей Румас
Сергей Румас
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьба с пандемией не должна привести к разрыву кооперационных связей, остановке международной торговли и прекращению инвестиционной деятельности, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на саммите Контактной группы Движения неприсоединения "Объединившись против COVID-19". Он принял участие в мероприятии по поручению Президента, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе.

"Нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией COVID-19 привела к разрыву наработанных кооперационных связей и устоявшихся цепочек поставок, к остановке международной торговли, к прекращению инвестиционной деятельности. Правительство Беларуси принимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. Не меньше внимания мы уделяем оперативному принятию рассчитанных на перспективу стратегических решений, которые позволят быстро восстановить экономическую активность после пандемии", - заверил Сергей Румас.

Он подчеркнул: исключительную важность имеет поддержка граждан за счет мер по укреплению социальных гарантий, повышению доступности медицинской помощи, совершенствованию системы здравоохранения, активизации научных исследований в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекции. "Государства - члены Движения неприсоединения должны продемонстрировать свою решимость оставить в стороне политические и экономические разногласия и объединить усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это важный момент, когда международные организации способны и обязаны на деле доказать свою необходимость и полезность", - добавил премьер-министр.

В частности, Движение неприсоединения как одна из самых многочисленных и представительных многосторонних платформ взаимодействия призвана стать олицетворением международной солидарности в борьбе с коронавирусной пандемией, считает он. "Именно от коллективных действий государств и их сплоченности будет зависеть то, насколько эффективно они смогут снизить масштабы негативных проявлений пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения и формы реагирования, но вместе мы можем сделать больше. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдет много времени, денег и труда", - сказал Сергей Румас.

Также он отметил, что Беларусь солидарна с призывами Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости координации усилий учреждений ООН для оказания поддержки всем затронутым странам, особенно наиболее уязвимым перед лицом пандемии. "Беларусь выражает поддержку Всемирной организации здравоохранения, признавая ее ведущую роль в глобальной системе мер реагирования на коронавирусную пандемию. Мы признательны организации за экспертную помощь в рамках миссии, которая посетила нашу страну с 8 по 11 апреля. Убеждены, что избрание Беларуси в состав исполнительного совета ВОЗ на период 2021-2024 годов станет важным вкладом нашей страны в решение международных проблем в здравоохранении", - заявил премьер.

Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса, призывает принять меры по предотвращению спекуляции и чрезмерного накопления запасов лекарств, товаров, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19, и готова взаимодействовать со всеми странами на основе принципа взаимоуважения и диалога, заверил Сергей Румас.-0-

Фото Оксаны Манчук

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