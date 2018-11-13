Румас и Бабич обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас обсудил сегодня с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Сергей Румас

На встрече обсуждалась подготовка к предстоящему заседанию Совета Министров Союзного государства, которое планируется провести в декабре в Бресте, а также к завтрашнему заседанию группы высокого уровня союзного Совмина.

Михаил Бабич

Объем товарооборота Беларуси и России за январь-сентябрь 2018 года составил $26,3 млрд, увеличившись к аналогичному уровню 2017 года на 13,2%. Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси: на ее долю в январе-сентябре пришлось 49,4% стоимостного объема внешней торговли товарами, 38,3% - экспорта, 59,3% - импорта (в январе-сентябре 2017 года доля России во внешней торговле Беларуси со всеми странами мира составляла 51,3%, в экспорте - 45%, импорте - 56,8%).-0-

Во время встречи