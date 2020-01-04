Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил в телефонном разговоре с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством.

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. В "Белнефтехиме" заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с РФ на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.-0-