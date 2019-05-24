Румас и Медведев проведут сегодня переговоры в Москве

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Запланирована встреча Сергея Румаса с Дмитрием Медведевым в формате один на один и переговоры в расширенном составе.

В белорусской правительственной делегации также вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министр экономики Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович.

Ранее Сергей Румас сообщал, что на встрече планируется обсудить в том числе ситуацию вокруг поставок некачественной российской нефти.-0-