Румас и Мезенцев обсудили компенсацию ущерба Беларуси из-за грязной нефти

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

"В ходе разговора российская сторона информировала о готовности компенсировать ущерб, нанесенный белорусским партнерам в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году", - отмечается в сообщении правительства.

Обсуждены также вопросы расширения взаимодействия между белорусской стороной и госкорпорацией "Роскосмос".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-

Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что российская сторона учтет запрос Беларуси и готова компенсировать ущерб, нанесенный в прошлом году белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям в результате поставок некачественного сырья.