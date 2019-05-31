Румас: на пространстве СНГ нужно сформировать полноценную зону свободной торговли

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пространстве СНГ нужно сформировать полноценную зону свободной торговли, заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА премьер-министр Сергей Румас по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось сегодня в Ашхабаде (Туркменистан).
"В условиях турбулентности мирового рынка, активизации торговых войн важнейшей задачей экономической повестки дня СНГ остается формирование полноценной зоны свободной торговли на пространстве Содружества", - сказал Сергей Румас.
Белорусская сторона выступает за скорейшее завершение работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами с сохранением в документе раздела "Инвестиции". С соответствующими предложениями премьер-министр Беларуси выступил на заседании Совета глав правительств СНГ. "Мы приветствуем подключение к этой работе Узбекистана и рассчитываем на продолжение участия в переговорном процессе наших коллег из Молдовы. Уверен, что задействование потенциала этого сектора способно не только придать серьезную динамику торговле в СНГ, но и оказать положительное воздействие на комплексный экономический рост в регионе", - отметил он.-0-
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