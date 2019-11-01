Румас направился в Узбекистан для участия в заседании Совета глав правительств ШОС

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направился с рабочим визитом в Ташкент (Узбекистан) для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня глава белорусского правительства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и другие двусторонние встречи.

На заседании Совета глав правительств ШОС 2 ноября состоится обсуждение перспектив и мер по углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обмен мнениями по широкому кругу вопросов мирового и регионального экономического развития.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства - наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, которая получила этот статус в 2015 году.-0-