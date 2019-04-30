Румас: нужно разобраться с причинами роста в ЕАЭС количества препятствий в торговле

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе нужно разобраться с причинами роста количества препятствий в торговле, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Важно повысить продуктивность работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Нужно разобраться с причинами роста количества препятствий в торговле, особенно барьеров, считающихся нарушением права союза. В чем они - в несовершенстве нашего договора (о создании ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА) или в правовом нигилизме отдельных государств - членов?" - сказал Сергей Румас.

По мнению главы белорусского правительства, в преддверии юбилейной даты - пятилетия со дня подписания Договора о ЕАЭС - очень важно оценить результаты проделанной работы. "За этот период сделано немало: приняты нормативные акты, обеспечивающие начало функционирования ЕАЭС, совершенствуют свою работу органы управления и координации, проделана работа по укреплению экономических отношений "пятерки" с третьими странами", - считает премьер-министр.

Вместе с тем нельзя забывать и о ряде пока еще нерешенных проблем, отметил глава правительства. "В качестве ключевой цели создания Евразийского экономического союза обозначено формирование эффективного внутреннего рынка государств-членов с обеспечением всех четырех свобод. И на этом пути нам еще предстоят сложные задачи. Среди них - формирование к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - отметил Сергей Румас.

Он напомнил, что в декабре 2018 года главами государств подписана декларация о дальнейшем углублении интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. Документ направлен на развитие интеграционных процессов по таким ключевым направлениям, как обеспечение максимальной эффективности единого рынка союза, стимулирование научно-промышленных и технологических прорывов, реализация цифровой трансформации экономики.

"В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран и экономических союзов. В этой связи необходимо продолжить работу по развитию нормативно-правовой базы ЕАЭС и гармонизации законодательства государств-членов, использовать процесс формирования единого цифрового пространства для увеличения взаимного товарооборота с внедрением электронной торговли", - считает Сергей Румас.

Беларусь поддерживает реализацию совместных проектов и программ, выступает за расширение практики использования информационно-коммуникационных технологий при трансграничном взаимодействии органов власти, субъектов хозяйствования и физлиц.

Недавно белорусской стороне поступило предложение Евразийского банка развития о применении созданной им расчетно-клиринговой системы в национальных валютах государств-членов. Банк полагает, что данная система может быть применена казначействами государств-членов для проведения платежей и конвертации (без использования доллара) при расчетах по распределенным ввозным таможенным пошлинам, что будет способствовать повышению роли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, развитию рынков национальных валют и дедолларизации экономик.

Сергей Румас пожелал Армении успехов на посту странового председателя в органах ЕАЭС в текущем году.-0-

Пашинян: создание общего рынка газа и нефтепродуктов - одно из важнейших интеграционных направлений ЕАЭС "Мы считаем необходимым активизировать усилия, направленные на скорейшее решение деликатного вопроса энергоснабжения на недискриминационной основе и транзита через территории государств - членов союза", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Кыргызстане Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев во время заседания межправительственного совета в Ереване.