Румас о ключевых задачах в ЕАЭС: равные условия хозяйствования и единые рынки

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе необходимо продолжить работу по созданию равных условий хозяйствования и формированию единых рынков. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо продолжить работу по созданию равных условий хозяйствования на общем пространстве Евразийского экономического союза. Определенная работа в данном направлении ведется. Постепенно мы учимся принимать решения национального уровня с оглядкой на обязательства в ЕАЭС. Это позитив", - отметил Сергей Румас. Но в то же время продолжают поступать запросы предприятий и организаций по особенностям работы на рынках стран союза, доступу к госзакупкам, специфике субсидирования национальных производителей, организации транзита, таможенно-тарифным мерам и другим вопросам. Все это требует своего дальнейшего рассмотрения и решения с учетом норм Договора о ЕАЭС, считает глава белорусского правительства.

Сооронбай Жээнбеков и участники заседания

В марте этого года вступило в силу Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Маркировка должна обеспечить прозрачность товарных потоков и пресечь распространение контрафакта. При этом внедрение средств идентификации не должно стать еще одним инструментом сдерживания для внутренней торговли. "Поэтому белорусская сторона выступает за взвешенность и последовательность принимаемых по данным вопросам решений. Считаем, что наибольший эффект от реализации соглашения будет достигаться, когда в процессе идентификации товарных потоков будут участвовать все государства-члены", - подчеркнул Сергей Румас.

Еще одна важная задача в ЕАЭС - принять меры по скорейшему переходу к согласованным, а в перспективе и к единым промышленной и агропромышленной политикам.

"Сотрудничество в промышленности и АПК позволит выйти на новые инновационные проекты в Евразийском экономическом союзе, значительно нарастить объемы выпуска конкурентной высокотехнологичной продукции, содействовать реализации программ импортозамещения", - отметил Сергей Румас.

В союзе идет работа над общей концепцией стратегического планирования единой промышленной и аграрной политики, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, по разработке и реализации научно-технических проектов. Одним из последних принятых документов в этом направлении стало апрельское решение о формировании экосистемы партнерства, кооперации и субконтрактации.

"Такого рода решения являются показательными и направлены на создание реальных условий для практического расширения направлений сотрудничества в сфере промышленного и агропромышленного комплексов. Теперь принципиально важно подключить к взаимодействию в этой области предприятия стран - членов союза, представителей деловых кругов и малого бизнеса", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, следует продолжить системную работу по формированию единых рынков союза. Так, продолжается процесс создания энергетических рынков, однако остается неурегулированным важнейший для белорусской стороны вопрос формирования хозяйствующими субъектами тарифов на транспортировку газа.

К 2025 году должен быть сформирован единый транспортный рынок. Сергей Румас обратил внимание, что в этой сфере тоже есть серьезные вопросы, пример - медленная реализация программы развития каботажных перевозок.

Сегодня в повестку дня включен вопрос, который касается формирования общего финансового рынка. "Важно с полной ответственностью подойти к этой работе, не допустить тех ошибок и пробелов, которые в последующем станут преградой для полноценной реализации договоренностей", - подчеркнул глава правительства.

По мнению белорусской стороны, финансовый рынок должен быть полноценным и действительно свободным, обеспечивающим реальную конкурентоспособность и равенство условий для участников экономических отношений внутри союза.-0-

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