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Новости
18:51
Календарь народной мудрости "Добрыя жарты" презентовали в Минске
Общество
18:40
Беляев: оппозиционные силы передергивают смысл интеграции ради политических очков
Политика
18:39
Причиной взрыва в многоэтажке Дрогичина могла стать разгерметизация газового баллона
Происшествия
18:31
Главная елка страны стартует 20 декабря
Общество
18:27
Две машины столкнулись на перекрестке в Лунинце - пострадала пешеход
Происшествия
18:19
ГУВД: с Северинцем провели профилактическую беседу о недопустимости несанкционированных акций
Общество
18:02
Более 300 фактов незаконной предпринимательской деятельности выявили в Гомельской области
Регионы
17:58
Маму с ребенком сбила легковушка в Новополоцке
Происшествия
17:58
Значимые исторические фигуры нельзя делить между странами - Макей
Политика
17:56
В раздевалке минского аквапарка у иностранца украли более $9 тыс.
Происшествия
17:45
На местах следует своевременно информировать людей о волнующих их вопросах - Шулейко
Регионы
17:41
Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина стала 15-й в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Спорт
17:34
Помогаем сделать новогодний праздник для особенных детей более ярким и запоминающимся - Брыло
Регионы
17:31
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
В мире
17:30
Как будем отдыхать на Новый год - окончательный график выходных
Общество
17:21
Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли испанской "Гернике" в первом матче плей-офф Еврокубка
Спорт
17:20
Тысячи потребителей остались без электричества в Финляндии из-за непогоды
В мире
17:15
Уфа популярнее Сочи: какие авиамаршруты выбирают белорусы на Новый год
Общество
17:14
Румас обсудил с главой "Росатома" строительство БелАЭС
Экономика
17:10
Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 декабря прямые телефонные линии
Общество
16:50
Как в сказке: в Лепельском районе расцвел подснежник
Регионы
16:47
БЖД вручила новогодние подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната
Регионы
16:23
Борец Глеб Макаренко: побеждать помогают советы отца
Спорт
16:09
Лавринович: заботой и вниманием должен быть окружен каждый ребенок
Регионы
16:02
Более 20 тыс. человек искали работу на электронных ярмарках вакансий по всей Беларуси
Общество
16:02
В Могилеве пенсионер выронил в автобусе обрез
Происшествия
15:54
ЕАБР ожидает замедления инфляционных процессов в Беларуси
Экономика
15:45
Производственную базу "Минскстроя" в Октябрьском районе столицы продали за Br400 тыс.
Регионы
15:36
Дуэльный пистолет нашли у россиянки на белорусско-литовской границе
Происшествия
15:27
По факту лжеминирования в Гродно возбудили уголовное дело
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18 декабря 2019, 17:14
Румас обсудил с главой "Росатома" строительство БелАЭС
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/rumas-obsudil-s-glavoj-rosatoma-stroitelstvo-belaes-10489/
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Беларусь ограничивает поставки скота из двух регионов Швейцарии
Белорусский рубль на торгах 18 декабря ослаб к трем основным валютам
Открытые приемные для предпринимателей помогут снять с них лишнюю нагрузку - Крепак
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Большая часть разрешений на перевозки в Польшу выдана малому бизнесу - Минтранс
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Румас обсудил с главой "Росатома" строительство БелАЭС
Беляев: оппозиционные силы передергивают смысл интеграции ради политических очков
Значимые исторические фигуры нельзя делить между странами - Макей
Беларусь предлагает Турции развивать взаимодействие в ПА ОБСЕ
Лавринович: заботой и вниманием должен быть окружен каждый ребенок
Минздрав планирует упростить прохождение водительской комиссии
Порывистый ветер и до +6°С ожидается в Беларуси 19 декабря
Как в сказке: в Лепельском районе расцвел подснежник
"Белнефтехим" констатирует заметное снижение коррупционных правонарушений на предприятиях
Более 20 тыс. человек искали работу на электронных ярмарках вакансий по всей Беларуси
Уфа популярнее Сочи: какие авиамаршруты выбирают белорусы на Новый год
На местах следует своевременно информировать людей о волнующих их вопросах - Шулейко
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Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках столицы
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