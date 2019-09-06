Румас обсудил в Москве с Медведевым актуальные вопросы белорусско-российских отношений

Сергей Румас и Дмитрий Медведев
6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня в Москве обсудил с главой правительства России Дмитрием Медведевым актуальные вопросы белорусско-российских отношений, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча премьер-министров проходила за закрытыми дверями. Более часа руководители правительств общались с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегаций двух стран.
С белорусской стороны в переговорах участвовали министр финансов Максим Ермолович, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр экономики Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко.-0-