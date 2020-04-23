Румас отметил сбалансированность внешней торговли: положительное сальдо составило $425 млн

23 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на сбалансированность внешней торговли страны, выступая сегодня на совещании у Президента о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас привел некоторые показатели работы, в частности сказал о сбалансированности внешней торговли: положительное сальдо торговли товарами и услугами за два месяца этого года составило $425 млн.

Глава правительства проинформировал: "Темп роста ВВП по первому кварталу составил 99,7%, это ниже на один процентный пункт квартального прогноза, но выше всех оценок - и внешних, и внутренних. В условиях пандемии правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей экономики".

По словам Сергея Румаса, положительный вклад в формирование ВВП внесли строительная отрасль (106,3%), в том числе плюс по строительству жилья составил 10%, сельское хозяйство (104,5%), информатизация и связь (107,4%). Премьер-министр отметил также динамику работы отраслей промышленности на местном сырье, металлургии, деревообработки, фармацевтики, есть плюс по производству цемента (110%), керамической плитки (102%).

"По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все. Кроме, объективно, нефтянки, которая начала прирастать с апреля", - заметил он.-0-