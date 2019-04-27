Румас ознакомился на "Нафтане" со строительством комплекса замедленного коксования

27 апреля, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас сегодня ознакомился с текущим состоянием и перспективами развития ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нафтан" - крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла, битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.

Премьер-министру рассказали о результатах финансово-хозяйственной деятельности, состоянии рынков нефтепродуктов и выполнении инвестиционных проектов предприятия. Основной из них - строительство комплекса замедленного коксования. По словам генерального директора Александра Демидова, коллектив нацелен с 7 ноября начать пуско-наладочные работы на объекте. Многое будет завесить от слаженной работы строителей.

Также Сергей Румас ознакомился с установкой первичной переработки нефти АТ-8. Ее запустили в 2017 году, установка позволила заводу увеличить объемы переработки нефти и получать широкий ассортимент сырьевых компонентов для обеспечения технологической цепочки всего предприятия. В настоящее время работа объекта остановлена из-за возникшей ситуации с поставкой некачественной нефти. "Нафтан" продолжает работать на сниженных объемах загрузки.

Премьер-министр 26-27 апреля совершил рабочую поездку в Витебскую область. Вчера Сергей Румас в Докшицком районе ознакомился с работой ОАО "Бегомльское", молочно-товарного комплекса "Ветера" ОАО "Тогуны", ходом весенних полевых работ. Он также посетил ОАО "Полоцк-Стекловолокно".-0-

Фото Александра Хитрова