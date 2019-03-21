Румас: поставленные при создании ЕАЭС цели не утратили актуальность

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставленные при создании Евразийского экономического союза цели не утратили актуальность. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в интервью телеканалу "Россия 24" для фильма о Евразийском экономическом союзе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Цели, которые были перед Евразийским экономическим союзом, и на сегодня не утратили свою актуальность. Нельзя сказать, что мы достигли целей, которые ставили перед собой при образовании этого союза, - сказал Сергей Румас. - Ведь основная цель - это обеспечить беспрепятственное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также выйти на скоординированные, согласованные и единые политики в тех секторах, которые определены договором об учреждении".

Премьер-министр отметил, что все страны при вступлении в ЕАЭС имели свои цели, и, наверное, ни одна из участниц не сможет сказать, что все эти цели достигнуты и есть полное удовлетворение от того, как функционирует союз. "Вместе с тем это не повод говорить о том, что союз не состоялся и кто-то разочаровался в нем. Это дополнительная возможность, чтобы углублять интеграцию и работать над теми вопросами, которые у нас пока не получилось решить", - добавил глава белорусского правительства. Беларусь интересует в первую очередь создание равных условий конкуренции с решением вопросов по ценам на энергоносители, создание безбарьерной среды для торговли и урегулирование ситуации с доступом на рынок госзакупок.

Сергей Румас также ответил на вопросы, которые касались производственной кооперации, цифровой экономики и перспектив интеграции в Евразийском экономическом союзе.

Фильм, в котором планируются интервью со всеми главами правительств стран - участниц союза, снимается к пятилетию подписания Договора о ЕАЭС.-0-