Румас: препятствий для запуска Нежинского ГОКа в срок нет

30 марта, Любанский район /Корр. БЕЛТА/. Препятствий для запуска Нежинского горно-обогатительного комплекса в срок нет, заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня во время посещения строительной площадки Нежинского ГОКа, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот один из крупнейших в Беларуси инвестпроектов реализует ИООО "Славкалий", цель сегодняшнего визита главы правительства на площадку строительства - оценить ход работ. "В связи с более поздним освоением инвестиций по этому проекту инвестор обратился в правительство с предложением увеличить сроки выборки средств и, соответственно, несколько сместить сроки ввода объекта в эксплуатацию. Сегодня мы встретились с инвестором, чтобы выяснить, насколько обосновано изменение сроков и какие риски для реализации инвестпроекта оно несет", - пояснил Сергей Румас.

В основном на объекте трудятся белорусские строители и немецкие наладчики оборудования. "Мы смогли убедиться, что график работ выполняется и нет каких-то препятствий для того, чтобы в заявленные инвестором сроки объект был введен в эксплуатацию", - сказал руководитель правительства.

По его оценке, с запуском Нежинского ГОКа Беларусь станет более значимым игроком на мировом рынке калия. "Более того, полученные здесь калийные удобрения будут продаваться через единого трейдера - Белорусскую калийную компанию, что также позволит ей стать более значимым игроком на рынке", - заявил Сергей Румас.

"Калийные удобрения, которые будут производиться на Нежинском ГОКе, характеризуются очень высоким качеством. Рынок калийных удобрений находится на подъеме, мы видим, что новые контракты заключаются по более высокой цене и, конечно, надеемся, что этот инвестпроект внесет свою лепту в развитие страны", - отметил премьер-министр.

По словам председателя совета директоров ИООО "Славкалий" Михаила Гуцериева, Нежинский ГОК будет современным и эффективным производством. "В принципе, все идет, как мы хотели. Это такой объект, что и спешить, и опаздывать нельзя, идти лучше по графику, чтобы проектная документация соответствовала срокам строительства, а качество работ было на высоком уровне", - сказал он. Будет создано около 2,5 тыс. рабочих мест, предусмотрено строительство пяти жилых домов в Любани.

Нежинский горно-обогатительный комплекс строится на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, электростанции, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.-0-

Фото Рамиля Насибулина