Румас примет участие в заседании Совета Министров Союзного государства в Москве

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня посетит с визитом Москву, где примет участие в заседании Совета Министров Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Программой визита предусмотрены также переговоры Сергея Румаса с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в формате один на один и в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.

Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что одним из главных вопросов повестки дня заседания союзного Совмина и двусторонних переговоров станет подготовка дорожных карт по реализации Договора о создании Союзного государства. "Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам союзный договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, остаются неизменными", - подчеркнул Владимир Семашко.

В начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы. Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря. Дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора - на уровне глав государств.-0-