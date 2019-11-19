Румас проводит переговоры с Медведевым

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проводит в Москве переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходит в формате один на один без присутствия прессы. После ее завершения руководители правительств двух стран примут участие в заседании Совета Министров Союзного государства. Запланированы еще два раунда двусторонних переговоров: в расширенном составе и в формате рабочего обеда.

Ожидается, что основным вопросом переговоров станет согласование проектов дорожных карт по реализации Договора о создании Союзного государства.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы. Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря. Дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора - на уровне глав государств.-0-