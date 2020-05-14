14 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики летом 2020 года. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитываем, что с июля экономика в пострадавших секторах уже будет наверстывать и добавлять. Вы видите, что страны открываются, есть спрос на нашу продукцию. Соответственно, мы от таких секторов, как промышленность, ожидаем уже роста где-то с июня-июля текущего года", - сказал премьер-министр.

Он рассказал, что доложил Президенту о результатах работы экономики за 4 месяца текущего года. "В принципе мы видим, что драйверы роста те же, что и были за первый квартал. Сельское хозяйство хорошо сработало за четыре месяца, строительный комплекс показывает неплохие темпы роста к прошлому году. И традиционно в сфере услуг - IT-отрасль. Другие сектора так или иначе в большей или меньшей степени оказались затронуты кризисными явлениями, связанными с пандемией коронавируса в мире", - заявил Сергей Румас.

По его данным, промышленность снизила темпы на 1%. Также среди наиболее пострадавших - общественное питание, туристическая отрасль. Несколько снизился розничный товарооборот. "Но все эти падения были прогнозируемы правительством, и цифры, которые мы получаем от Белстата, соответствуют ожиданиям", - сказал премьер-министр.-0-