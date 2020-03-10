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10 марта 2020, 16:16

Румас считает недостаточной работу представителей государства в набсоветах предприятий

Сергей Румас
Сергей Румас

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас считает недостаточной работу представителей государства в наблюдательных советах предприятий. Об этом глава правительства заявил сегодня на заседании Президиума Совмина, где рассматривается работа представителей государства в органах управлениях хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективность государственного сектора, если судить по производительности труда, ниже, чем на частных предприятиях. Причин несколько, но одна из основных - низкое качество управления предприятиями. Говоря о низком качестве управления, я имею в виду не только нанятого руководителя предприятия, но и недостаточно эффективную систему владельческого надзора со стороны государственных органов и слабую пока работу представителей государства в органах управления предприятий", - отметил Сергей Румас.

По мнению главы правительства, с точки зрения регулирования все в порядке, необходимая законодательная база создана. Что касается практики, то здесь не все так гладко.

"Основная проблема в том, что далеко не все правильно понимают основополагающие принципы корпоративного управления. Более эффективной системы управления собственностью, если речь идет о значительных активах, в мире никто не придумал. Искаженное понимание места и роли наблюдательных советов в управлении предприятием приводит к серьезным системным ошибкам и последствиям, за которые рассчитывается в основном бюджет", - подчеркнул премьер-министр.

Чтобы переломить ситуацию, были приняты решения о повышении уровня представленности в органах управления хозяйственных обществ. Опираясь на опыт и имея соответствующую подготовку, представители государства в крупнейших организациях должны были выстроить систему принятия решений и контроля, расставить приоритеты и подобрать в наблюдательные советы специалистов с соответствующими компетенциями. Прошел фактически год, и сегодня на заседании Президиума Совмина нужно проанализировать и принять решения по корректировке действий.

В этой связи Сергей Румас попросил председателя Госкомимущества Андрея Гаева дать оценку проделанной работе прежде всего на предприятиях, которые входят в топ-100. Основные вопросы - что сделано по улучшению качества управления предприятием со стороны собственника, как выставлены приоритеты в управлении. Он также попросил акцентировать внимание на выполнении представителями государства поставленных перед ними персональных задач.

В частности, сегодня будет обсуждаться, как выполняется поручение правительства об увязке темпов роста производительности труда и зарплаты. "Судя по статистике, результаты очень разные. Половина предприятий из топ-100 в 2019 году с этой задачей не справилась", - констатировал Серей Румас.

Среди важных вопросов - сокращение затрат. "По имеющейся у меня информации, некоторые общества даже не предусмотрели этот вопрос в повестке дня наблюдательных советов. Затраты растут как по госорганам, так и по отдельным организациям. Было поручено оптимизировать кредитные портфели, поработав с обслуживающими банками. К решению этой задачи, судя по отчетам, некоторые общества также подошли формально", - обратил внимание премьер-министр.

"Очевидно, что персональные задачи, определенные представителям государства, в полном объеме не выполнены. Налицо отсутствие должной координации со стороны органов владельческого надзора и Госкомимущества", - сказал Сергей Румас.

Ключевая задача наблюдательных советов - определение стратегии развития общества. Для разработки комплексных стратегий развития правительство поручало привлечь потенциал Минэкономики и Академии наук. "Что имеем: в каждом четвертом обществе из топ-100 в 2019 году вопрос определения стратегии развития на набсовете не рассматривался. Значит, действующая стратегия актуальная и не нуждается в изменении?", - задал вопрос премьер-министр.

Еще один вопрос - это оказание спонсорской помощи. "Докатились до того, что предприятия, выпросившие государственную поддержку, оказывают спонсорскую помощь. И никому до этого нет дела. Сегодня поправим", - сказал Сергей Румас.-0-

Фото Максима Гучека

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