Румас: ситуация с экспортом непростая и не может устраивать

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с экспортом по итогам января-августа 2019 года непростая и не может устраивать, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров, где рассматриваются вопросы наращивания и диверсификации экспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация по итогам восьми месяцев непростая и не может нас устраивать. Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста (экспорта товаров. - Прим. БЕЛТА) - 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений", - считает Сергей Румас.

Если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, то темп роста составляет 100,9%, однако, по мнению премьер-министра, это не должно служить ни для кого успокоением.

Вчера получены предварительные итоги работы экономики за 9 месяцев - рост продолжает замедляться (предварительно 101% по итогам января-сентября). "И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства", - подчеркнул глава правительства. Он поручил первому вице-премьеру Александру Турчину подготовить заседание Совета Министров по итогам работы экономики за 9 месяцев, где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей. Обсуждение запланировано в первой декаде ноября.

Не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля Европейского союза. Здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина, отметил Сергей Румас.

Глава правительства обратил внимание, что в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям. Однако из 57 в 37 загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15 - второй год подряд. "По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа", - добавил Сергей Румас.-0-

Беларусь из-за налогового маневра и грязной нефти недополучила в экспорте около $1,5 млрд "Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года", - сказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

Беларусь рассчитывает на рост экспорта благодаря соглашениям ЕАЭС о ЗСТ с третьими странами По мнению первого замминистра иностранных дел Андрея Евдоченко, для роста экспорта Беларуси также нужно расширять промышленное производство.