Румас: союз государства и бизнеса в сфере инноваций - необходимое условие динамичного развития страны

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партнерство государства и бизнеса в сфере инноваций является необходимым условием динамичного развития страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на открытии Всемирной недели предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Всемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси В числе основных событий недели - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и первый Региональный форум предпринимательства, он пройдет 20 ноября в Бресте.

Руководитель правительства отметил, что в этом году ключевой темой форума станет тема инноваций. "Эффективное партнерство государства и бизнеса в этой сфере - необходимое условие динамичного развития нашей страны", - считает он.

"Беларусь наряду с другими странами вступает в постиндустриальную информационную эру. Сегодня товары и услуги наукоемких производств, передовая техника и технологии буквально пронизывают все стороны жизнедеятельности людей. Цифровизация стала фактором конкурентоспособности практически во всех отраслях экономики и сфере государственного управления", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что у Беларуси есть определенные достижения на этом пути: государство входит в первую десятку стран мира по таким показателям глобального инновационного индекса, как разработка мобильных приложений, изобретения и полезные модели, высшее образование, и в первую двадцатку - по экспорту IT-услуг.

"Есть успешный пример взаимодействия государства и бизнеса - это Парк высоких технологий, - отметил Сергей Румас. - За последние два года вклад ПВТ в валовой внутренний продукт, в экспорт практически удвоился".

Многое, по словам премьера, делается государством для развития партнерских отношений с бизнесом. "Мы вышли на новый уровень общественного обсуждения регуляторных инициатив государственных органов управления, началась разработка законопроекта о саморегулируемых организациях, - отметил руководитель правительства. - Этот проект продолжит курс на ликвидацию излишних административных барьеров в деятельности бизнеса".

Много внимания в Беларуси уделяется совершенствованию финансовой поддержки предпринимательства. Правительство во взаимодействии с банками прорабатывает направления по упрощению доступа к финансовым ресурсам, расширяется линейка продуктов, предлагаемых банковской системой для предпринимателей для начала и развития бизнеса. На днях был подписан указ №412 "О поддержке экспорта".

Правительство активно поддерживает развитие инновационной деятельности. В 2020 году расходы бюджета на эти цели будут увеличены на 16%.

"Мы стараемся делать все, чтобы бизнес чувствовал, что его смелые и инновационные решения государством поддерживаются", - подчеркнул премьер.

В числе основных событий Всемирной недели предпринимательства в Беларуси - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и I Региональный форум предпринимательства (пройдет 20 ноября в Бресте). Состоятся также конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle, награждение лучшего ментора 2019 года. Во время Всемирной недели предпринимательства традиционно планируется наградить лучших предпринимателей года в Беларуси.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация (IFC), посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и проект по развитию местных инициатив ПРООН.

Всемирная неделя предпринимательства продлится до 24 ноября.-0-