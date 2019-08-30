Румас совершит рабочую поездку в Минскую и Брестскую области

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30-31 августа совершит рабочую поездку в Минскую и Брестскую области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сегодня глава правительства на Городейском сахарном комбинате проведет совещание по обеспечению эффективной работы организаций сахарной отрасли.

В этот же день в Бресте Сергей Румас примет участие в торжественном открытии средней школы №11, после чего ознакомится с материально-технической базой школы, условиями для обучения и воспитания учащихся.

В программе рабочей поездки также посещение Западного обхода Бреста, где премьер-министру доложат о выполнении поручений, предусмотренных указом от 5 января 2012 года №11 о строительстве этого объекта.

На 31 августа запланировано участие Сергея Румаса в церемонии награждения победителей областного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. Мероприятие пройдет в Пружанском районе Брестской области.-0-