Румас: транзитный потенциал Беларуси используется не в полной мере

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзитный потенциал Беларуси используется не в полной мере, необходимо подготовить предложения по исправлению ситуации с экспортом транспортных услуг. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Президиума Совмина, где рассматриваются вопросы работы транспортного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очевидно, что мы не в полной мере используем преимущества нашего государства, его географическое положение на пути транзитных потоков Север - Юг и Запад - Восток. Кроме того, Беларусь одной из первых присоединилась к китайской инициативе "Пояс и путь" и стала одной из его узловых точек. Вместе с тем развитие в данном направлении идет недостаточными темпами", - отметил Сергей Румас.

Кроме того, дополнительным стимулом для развития транспортной деятельности должны стать Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", мультимодальный промышленно-логистический комплекс в поселке Болбасово.

По словам премьер-министра, транспортная отрасль страны в целом работает стабильно, однако не все доведенные планы на 2019 год выполняются. Определенные проблемы, требующие решения, есть в каждой подотрасли. Отмечается падение грузооборота и, как следствие, снижение валовой добавленной стоимости по транспортной деятельности.

"Транспортные услуги формируют существенную часть объема экспорта услуг - 44% ."Вместе с тем рост транспортных услуг в текущем году крайне низок. В январе-июле экспорт транспортных услуг составил 101,2% при задании на год 108%. Я еще раз хочу обратить внимание, что увеличение экспорта - это одна из ключевых задач, поставленных главой государства перед правительством", - подчеркнул Сергей Румас.

Премьер-министр предложил рассмотреть на сегодняшнем заседании Президиума Совмина не только причины недостаточного развития транспортной отрасли, но и предложения по исправлению ситуации.-0-