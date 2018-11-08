Румас: у "Борисовдрева" есть резервы для повышения рентабельности

8 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. У ОАО "Борисовдрев" есть резервы для повышения рентабельности, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас сегодня совершил рабочую поездку в Борисовский район. Он побывал в ОАО "Борисовдрев", осмотрел площадки хранения щепы, технического сырья, складские помещения, транспортер подачи древесины в цех МДФ. Также премьер-министр ознакомился с работой линий производства МДФ и лакирования. Ему доложили о финансово-экономическом состоянии предприятия.

"Борисовдрев" входит в холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО "Банк развития Республики Беларусь". "Я регулярно посещал "Борисовдрев". Это предприятие было одним из самых проблемных из числа тех, которые были приняты в холдинг Банка развития. Завод работает рентабельно весь этот год, причем рентабельность устойчивая - 9-10%. Что касается плитной продукции, предприятие устойчиво работает: загрузка линии составляет примерно 103%, дальше можно работать только над снижением себестоимости и повышением качества продукции. Спичечное производство загружено на 85%. Несколько хуже обстоит ситуация с фанерным производством: там загрузка от 50% до 60%. Перед предприятием стоит четкая задача - выйти в 2019 году на загрузку фанерного производства в 90%. Это позволит еще больше увеличить рентабельность. В целом по холдингу организаций деревообрабатывающей промышленности за девять месяцев рентабельность достигла 14%. У "Борисовдрева" есть резервы для роста до среднего уровня", - сказал Сергей Румас.

Средняя зарплата по ОАО "Борисовдрев" растет, в октябре она достигла Br880. "Темп, который взяло предприятие с начала года, сохраняется, и "Борисовдрев" уверенно смотрит в будущее", - подчеркнул премьер-министр.

Премьер-министр также побывал в СЗАО "БЕЛДЖИ", посетил цеха сварки, окраски и сборки автомобилей. Ему доложили о производственном, финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия. "На следующий год у нас стоит амбициозная задача - произвести и продать 25 тыс. автомобилей. Это большой объем, но эта цифра достижима. Руководство предприятия видит, как им выполнить планы продаж. Примерно 30% поступит на внутренний рынок и 70% - на экспорт, в основном в Россию. Государство со своей стороны принимает все меры для того, чтобы помочь предприятию выйти на запланированные объемы для своевременного обслуживания кредитов. 25 тыс. автомобилей в 2019 году - достаточная цифра для того, чтобы предприятие самостоятельно рассчитывалось по всем обязательствам", - заявил Сергей Румас.

ОАО "Борисовдрев" - специализированное предприятие по выпуску древесных плитных материалов (МДФ, фанера) и спичек. В 2008-2014 годах ОАО "Борисовдрев" согласно указу №529 от 18 октября 2007 года "О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности" реализовывало инвестиционный проект "Реконструкция и развитие производств плиточных древесных материалов и лесозаготовки с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий". Все объекты введены в эксплуатацию. За январь-сентябрь 2018 года объем производства промышленной продукции на предприятии составил Br28,9 млн, или 163% к аналогичному периоду прошлого года.

СЗАО "БЕЛДЖИ" выпускает легковые автомобили под маркой Geely. За январь-сентябрь 2018 года на предприятии произведено более 5,4 тыс. легковых автомобилей.-0-

"БЕЛДЖИ" планирует в 2019 году произвести 25 тыс. автомобилей "На основании анализа рынка мы составили бизнес-план. Он еще окончательно не утвержден, но мы перед собой ставим задачу в следующем году выйти на производство 25 тыс. автомобилей", - сказал исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский.

Фото Геннадия Жинкова