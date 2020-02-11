Румас: внешние вызовы не помешали сохранить макроэкономическую сбалансированность в 2019 году

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешние вызовы не помешали Беларуси в 2019 году сохранить макроэкономическую сбалансированность. Об этом заявил сегодня на заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об итогах 2019 года, руководитель правительства отметил, что в прошлом году удалось решить важнейшие задачи, среди которых - повышение уровня благосостояния населения (средняя заработная плата по стране начиная с марта устойчиво находится выше Br1 тыс., выросла и зарплата бюджетников).

"Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность", - подчеркнул Сергей Румас. Он озвучил некоторые ключевые показатели работы экономики. Так, инфляция по итогам года сложилась на уровне 4,7%. Сальдо внешней торговли сложилось отрицательное в размере $240 млн.

Своевременно и в полном объеме были обеспечены выплаты по валютным долгам. При этом золотовалютные резервы вышли на рекордный уровень в $9,4 млрд. Чистая прибыль в организациях страны за 2019 год выросла почти на 85%. При этом снизилось количество убыточных организаций. Рост выручки от реализации товаров и услуг в организациях реального сектора позволил направить больше средств на их обновление. В первую очередь, на модернизацию технологической части.

Вместе с тем запланированный экономический рост не достигнут: ВВП по итогам года сложился на уровне 101,2% при прогнозе 104%, констатировал Сергей Румас. Наибольший вклад в развитие экономики внесли сельское и лесное хозяйство, строительство и торговля. Премьер-министр отметил, что практически все регионы выполнили поставленные задачи по объемам строительства жилья. При этом только по Минску провалено задание по вводу в эксплуатацию жилья, как в целом, так и с господдержкой - 76% и 49% соответственно.

"Под угрозой срыва в Минске планы по капитальному ремонту жилья на текущую пятилетку, - также отметил глава правительства. - Но даже не это является основной проблемой - в Минске складывается самая острая ситуация с обеспечением жильем многодетных семей, а город понятных и проработанных решений не предлагает".

В этой связи Сергей Румас попросил ответственных доложить, как будет решаться проблема с многодетными в 2020-м и последующих годах с учетом роста числа таких семей в столице.-0-

Фото Максима Гучека