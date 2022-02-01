Рунец: без сильной экономики не будет Беларуси

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без сильной экономики не будет Беларуси, заявила БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"Ежегодное Послание Президента белорусскому народу и парламенту всегда становится огромным политическим событием в жизни страны и никого не оставляет равнодушным. Нынешнее обращение отличает не только новый формат, но и адресуемые всем нам, жителям Беларуси, актуальные вопросы, касающиеся сохранения суверенитета и независимости нашего государства. Немаловажно, что в Послании сделан акцент и на таких значимых направлениях, как поддержка государством многодетных семей и молодежи, предоставление работающим гражданам при прохождении ими обязательной диспансеризации одного оплачиваемого дня в году и, конечно же, сохранение исторической памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, - рассказала Татьяна Рунец. - Непосредственно меня, как председателя профильной комиссии Совета Республики, больше всего волновала тема сохранения экономического суверенитета Беларуси. И здесь довелось услышать главные посылы: максимальное сдерживание необоснованного роста цен на потребительском рынке и минимизация влияния мировых инфляционных процессов на экономику нашей страны".

Сенатор подчеркнула, в своем Послании Президент акцентировал внимание на грамотном использовании экспортного потенциала Беларуси, разумном участии государства в регулировании экономики, справедливости распределения благ. "Полностью соглашусь со словами нашего лидера, что без сильной экономики не будет Беларуси. Ведь именно благодаря правильно проводимой экономической политике на фоне стремительного роста мировых цен и стагнационных ожиданий, а также агрессивной санкционной политики коллективного Запада в отношении Беларуси нам удалось не только сохранить реальный рост заработной платы на уровне почти в 105%, не свернув при этом ни одной социальной программы, но и нарастить строительство жилья с господдержкой более чем на 14%, - добавила она. - Считаю, что задачи, которые поставил Президент, целиком оправданы и реальны. Ведь белорусский народ - это пример трудолюбия и целеустремленности, способности в едином порыве преодолевать любые трудности и невзгоды. И, наверно, именно в этом следовании своим путем и заключается наша белорусская стратегия развития".-0-