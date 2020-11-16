Рунец: безопасность платежей - один из ключевых индикаторов эффективности платежного рынка

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития платежного рынка Беларуси в контексте обеспечения кибербезопасности платежей обсудили сегодня во время заседания Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции и объединило сенаторов, представителей банков и Министерства внутренних дел. "Мы договорились с коллегами-сенаторами, что будем на постоянной основе организовать тематические заседания Постоянной комиссии и рассматривать на них актуальные и важные вопросы экономики, финансовой и денежно-кредитной сфер. Естественно, с приглашением экспертов и компетентных специалистов, - сказала председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец. Уверена, это станет хорошим подспорьем для сенаторов в их законотворческой работе".

Сегодня в Совете Республики прошло первое такое заседание. "И тема, на мой взгляд, очень интересная. Она посвящена вопросам обеспечения кибербезопасности платежей в рамках развития платежного рынка Беларуси, - отметила сенатор. - Полагаю, что в современных условиях безопасность платежей - это один из ключевых индикаторов эффективности платежных систем и платежного рынка в целом. Значение и объемы электронных платежей возрастают, но вместе с тем все более изощренными становятся способы хищения средств с пластиковых карт, счетов предприятий. Нельзя сказать, что это дискредитирует систему электронных платежей. Ho консолидировать усилия регулятора, спецподразделения Министерства внутренних дел, банков для повышения безопасности платежной системы необходимо. Наша основная цель - комплексно обсудить ситуацию в сфере обеспечения кибербезопасности платежей. Очень полезно узнать о конкретных кейсах в данной области".

Как подчеркнул заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц, тема, вынесенная на обсуждение, действительно актуальная и таит в себе два ключевых вызова. С одной стороны, развитие технологий открывает дополнительные возможности для развития платежного рынка страны. С другой стороны, развитие технологий расширяет возможности не только для пользователей, но и для киберпреступности. Поэтому необходимо постоянно держать руку на пульсе, реагировать на все технологические новшества в области кибермошенничества, что позволит сделать банковскую систему и систему всех платежей более безопасной.

На сегодняшний день у Национального банка в разработке находится проект указа о противодействии киберугрозам в банковской сфере. В ближайшее время он будет направлен в заинтересованные организации. "Назрели два важных вопроса. Первый - блокировка фишинговых сайтов. На наш взгляд, действующую систему необходимо совершенствовать, чтобы повысить эффективность и быстроту реагирования. Поскольку постоянно появляются новые сайты и возникают новые риски, на которые надо реагировать более оперативно. И второй важный вопрос - как можно было бы быстрее дать полномочия и возможности использования и возраста средств, которые были похищены мошенниками, но их вовремя сумели остановить. Пока, к сожалению, у банковской системы и Национального банка нет полномочий, чтобы эти ресурсы вернуть законным владельцам", - пояснил Дмитрий Калечиц. Все эти вопросы найдут отражение в разрабатываемом документе.

Как добавил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев, необходимо повышать финансовую грамотность населения. "Вопрос заключается не в информационной безопасности. На сегодняшний день основная проблема - это человеческая беспечность. Финансовая неграмотность - основная причина и она находится в основе всего. Одной профилактической работы МВД недостаточно. Прежде всего к этой работе должны подключаться банки. Только вместе мы сможем выработать алгоритм по взаимодействию в данном направлении", - подытожил он.-0-