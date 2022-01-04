4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет 2022 года - сбалансированный финансовый план, ориентированный на человека и его потребности. Об этом БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец.

"Бюджет 2022 года - сбалансированный финансовый план, ориентированный на человека и его потребности. Целевая структура бюджетных расходов впечатляет: на социальную сферу предусмотрено Br22,6 млрд рублей. Это 45% всех расходов консолидированного бюджета, или 12% ВВП", - сказала Татьяна Рунец.

Весь спектр социальных гарантий, которые финансируются за счет государства, в текущем году будет сохранен, масштабы поддержки по отдельным направлениям возрастут. "Например, на оказание адресной социальной помощи - на 16,8%, выплату семейного капитала и помощь в обеспечении жильем - на 11%. Сформированный бюджет 2022 года - это прежде всего инвестиции в людей, а значит, в будущее нашей страны, - отметила сенатор. - В условиях пандемии особую важность приобретает финансирование сферы здравоохранения. В консолидированном бюджете 2022 года на эти цели предусматривается Br8,4 млрд. Из этого объема Br240 млн запланировано на закупку не менее 4 млн доз вакцины "Спутник V", производство которой будет организовано на РУП "Белмедпрепараты" в рамках реализации соответствующего инвестиционного проекта".

Важно, что в бюджете предусмотрены и компенсаторные меры в связи с санкциями. "Будет сформирован дополнительный резервный фонд в размере Br900 млн, в том числе за счет доходов бюджета, наиболее зависимых от санкционных рисков. Кроме того, расходы на поддержку экспортеров увеличиваются на 26,8%, что составит Br242 млн, и будут направлены на льготное кредитование сделок по приобретению белорусской продукции, - добавила Татьяна Рунец. - Дефицит бюджета в Br2,8 млрд планируется покрыть преимущественно за счет бюджетных остатков прошлых лет. То есть для этих целей мы будем использовать собственную подушку финансовой безопасности, сформированную в прошлые годы, поэтому риски здесь минимальны. При этом все государственные программы, в том числе социального характера, будут профинансированы в полном объеме".-0-

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