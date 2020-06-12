Рунец: на местах постоянно поддерживают пострадавшие от эпидситуации отрасли

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси местные органы власти перманентно поддерживают отрасли, пострадавшие от неблагоприятного воздействия. Меры поддержки расширяются с учетом поступающих от предприятий и бизнеса обращений. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Совет Республики предложил проанализировать, как на местах реализуют указ №143 о мерах поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия мировой эпидемиологической ситуации. "Меры поддержки предоставляются постоянно", - отметила парламентарий. Перечень отраслей определен в приложении к указу. Местные власти определили те, которым нужно помочь в первую очередь. Далее поддержка может расширяться на остальные оговоренные указом сферы с учетом поступающих обращений. "В рамках этого указа девять отраслей. Думаю, органы власти будут все их поддерживать", - считает Татьяна Рунец.

Сенаторы продолжают изучать практику применения норм указа №143 на местах. По словам Татьяны Рунец, результаты планируется обсудить в конце июня на заседании профильной комиссии.

В поле зрения верхней палаты парламента также перспективы реализации указов, направленных на повышение социальной защищенности работников в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий противоэпидемических мер.

Татьяна Рунец напомнила, что, выступая 11 июня в парламенте, премьер-министр Роман Головченко анонсировал заседание Президиума Совета Министров. Там будут рассматриваться основные результаты принимаемых мер поддержки экономики. Сенаторы направят в правительство итоги своего мониторинга.-0-

Каждое обращение граждан требует обстоятельного ответа - Рунец По словам Татьяны Рунец, поступившими от людей вопросами сенаторы совместно с местными властями и госорганами занимаются буквально каждый день.