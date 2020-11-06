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06 ноября 2020, 19:42

Рунец: совершенствование института несостоятельности - важное условие для экономического развития страны

Татьяна Рунец. Фото из архива
Татьяна Рунец. Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, посвященное обсуждению проекта закона "О разрешении неплатежеспособности". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей, представитель Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, работники секретариатов двух палат парламента.

Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец подчеркнула: "Совершенствование института несостоятельности - это важное условие для экономического развития страны". Она отметила, что задача государства состоит в том, чтобы определить такие правила, которые позволят обеспечить максимальный баланс интересов всех участников: с одной стороны - хозяйствующих субъектов, с другой - государства и людей наемного труда.

Постоянная комиссия по экономике, бюджету и финансам предметно и системно занимается проблемой совершенствования законодательства в обозначенной сфере с 2015 года. За это время проведен мониторинг практики применения закона "Об экономической несостоятельности и банкротстве". В ходе круглых столов с участием международных экспертов обсуждались важность и целесообразность определения консолидированного кредитора от имени государства, обеспечение права работников на заработную плату при неплатежеспособности нанимателей, а также подходы к представлению кандидатур антикризисных управляющих и их назначению.

Многие предложения, выработанные на площадке Совета Республики, учтены в новой редакции закона о банкротстве, который в октябре этого года внесен в правительство.

Выступая перед участниками заседания, заместитель директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Станислав Садовников отметил, что применение института несостоятельности должно иметь созидающую силу. Кроме того, его следствием должно являться повышение гарантий возвратности инвестиций, а это означает рост их притока в страну.

"Мы создаем такую среду, чтобы процедура несостоятельности применялась именно в этих целях и, соответственно, не применялась для необоснованного отстранения собственника от управления своим бизнесом", - резюмировал директор департамента.

По итогам обсуждения Министерству экономики рекомендовано оперативно доработать проект закона на площадке Совета Министров и внести его в установленном порядке в Палату представителей.-0-

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