Рунец: в условиях пандемии критически важно не допустить разрыва производственных цепочек в ЕАЭС

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях пандемии критически важно не допустить разрыва производственных цепочек и кооперационных связей в ЕАЭС. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Сенатор подчеркнула, что дальнейшее укрепление интеграции должно стать ключевым условием для выхода на траекторию устойчивого экономического роста и повышения социальной защиты населения стран ЕАЭС. "С учетом транспортно-логистических ограничений и возросших санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии критически важно не допустить разрыва производственных цепочек и кооперационных связей между субъектами хозяйствования наших стран. Необходимый правовой инструментарий для этого имеется. Он закреплен в договоре о ЕАЭС, решениях коллегии Евразийской экономической комиссии, национальных законодательствах", - отметила Татьяна Рунец.

Складывающаяся ситуация в мировой экономике доказывает, что взаимная торговля уязвима: в период кризиса и вынужденного закрытия границ появляются новые барьеры. "Поэтому особую актуальность приобретает вопрос создания совместных предприятий, которые во всем мире являются основным звеном интеграционных проектов и инновационной глобальной экономики. При этом полноформатная поддержка совместных компаний за счет средств региональных финансовых институтов, таких как Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития, укрепит их конкурентоспособность как на рынке ЕАЭС, так и на внешнем контуре", - убеждена парламентарий.

Формирование совместного бизнеса в увязке с созданием общих рынков капитала, товаров, услуг и рабочей силы сделает процесс интеграции более устойчивым и необратимым, добавила она.-0-